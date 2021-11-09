«القومي للحوكمة» يبحث العلاقات التجارية المصرية الإفريقية

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ناقش المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- العلاقات التجارية المصرية في أفريقيا بعنوان «الرؤى الحديثة للعلاقات التجارية بين البلدان الأفريقية 2021-2022.

ونظمت المناقشة -عبرالإنترنت- اليوم الثلاثاء- شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في إفريقيا «تنمية» TNMIA التابعة للمعهد، لعدد 13 دولة من قارة أفريقيا؛ من مصر،الجزائر، المغرب، تشاد، مالي، توجو، الكونغوالديمقراطية، الصومال، غينيا، بنين، جيبوتي، بوروندي، وساحل العاج، بالإضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، ووزارة الخارجية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، والجامعتين الأمريكية والألمانية بالقاهرة وخريجي شبكة «تنمية».

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المديرالتنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مصرتسعى منذ سنوات إلى تعزيز دورها في إفريقيا، مشيرة إلى العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية التي تربط الدولة المصرية بأشقائها في إفريقيا، مؤكدة اهتمام مصر بتعميق العلاقات مع المؤسسات الأفريقية على كل المستويات.

وتضمنت المناقشات العلاقات التجارية المصرية في إفريقيا، وتأثرها بالتغيرات العالمية المتسارعة خلال جائحة كورونا، واستراتيجية الأعمال المصرية في أفريقيا في الفترة الحالية والمقبلة، وتعزيز التبادل التجاري مع أفريقيا والاستثمارات داخل القارة السمراء، والرؤى الحديثة للعلاقات التجارية الأفريقية 2020-2021، وآفاق توطيد تلك العلاقات، بالإضافة إلى مناقشة رؤية جديدة لإدارة العلاقات مع إفريقيا، وأهمية العلاقات المصرية الافريقية التي تنمو بشكل مستمر خلال السنوات الماضية، وتنعكس في العديد من المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها، وفرص التنمية في قارة أفريقيا، وما تبذله مصر من جهود لتعزيز آلية الاستثمار مع دول القارة كإطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية ذات الأهداف التنموية، فضلًا عن بحث كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن لدول القارة.

كما تناولت بحث عدد من النقاط منها اتفاقيات التجارة الحرة في القارة لتشمل مصر، وتحليل العلاقات التجارية ومستقبل التجارة في أفريقيا، ومنطقة التجارة الإفريقية الحرة، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والعلاقات المصرية معها، والمزايا التي تقدمها الكوميسا للشركات المصرية، والاتفاقية التجارة الحرة الثلاثية الأفريقية وأهميتها لمصر، بالإضافة إلى تحليل تقلبات التجارة بين مصر وأفريقيا، كما تم استعراض أهم طرق التجارة البرية في إفريقيا.