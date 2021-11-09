العجوز يقود تدريبات الإسماعيلي

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استقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على ضم أحمد العجوز نجم الفريق السابق إلى الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في منصب المدرب العام.

من المقرر أن يقود العجوز تدريبات الفريق بداية من صباح اليوم ويعاونه محمد حمص، وذلك لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد.

و جاءت أول قرارات العجوز بتطبيق نظام التدريب على فترتين بهدف الارتقاء بالحالة البدنية للاعبين قبل استئناف بطولة الدوري بلقاء الزمالك.

ويلتقي الاسماعيلي مع الزمالك، 19 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن أحمد العجوز أحد ابناء الجيل الذهبي للدراويش حيث فاز ببطولة الدوري الممتاز موسم ٩١ بعد غياب طويل عن البطولات .