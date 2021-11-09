★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الفنون الجميلة بحلوان معرض إبهار مصر الثالث، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، بحضور المهندس عاصم رجب رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول للتنمية، والدكتورة سلمى البكري رئيس أمناء مؤسسة التعليم أولاً، والفنان فريد فاضل والفنان طارق الدسوقي.

هنأ الدكتور ممدوح مهدي بهذا المعرض الذي يبرز إبداعات ومواهب طلاب الكلية، حيث تعد كلية الفنون الجميلة أحد كليات الفنون الأم في مصر وخاصةً في ظل احتواءها على كوادر مميزة وفريدة من نوعها.

أوضح الدكتور عمرو سامي أن المعرض أقيم بمشاركة عدد من الطلاب الموهوبين بمجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المختلفة من بينها رسومات ومنحوتات وهى عبارة عن ٦٠ لوحة و٤ تماثيل. ويستمر المعرض حتى يوم الثلاثاء ٩ نوفمبر بقاعة العرض الكبرى بمقر الكلية.