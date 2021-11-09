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نادر لخادم الحرمين يتحدث فيه عن الملك فهد

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نُشر أمس تحت وسم "#ذكرى_البيعة_السابعة"

فيديو نادر لخادم الحرمين يتحدث فيه عن الملك فهد

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع نادر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفيه صوت الملك وهو يتحدث بمحبةٍ ووفاءٍ عن أخيه الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله.

وتحت وسم "#ذكرى البيعة السابعة"، نشرت صفحة "فهد بن عبدالعزيز" على حسابها في "تويتر" هذا المقطع، وعلقت قائلة: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله وأطال في عمره-.. متحدثاً عن أخيه الملك فهد -رحمه الله-، محبة جلية ووفاء عظيم بين الأشقاء".

ويظهر الفيديو الملكَيْن سوياً، فيما يسمع كلمة للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وهو يقول إن الملك: "فهد كان والدي الثاني.. وأنتم إخواني وأبنائي على كل حال.. وأعتز بأني واحد من أبناء الملك فهد".

وتعيش المملكة ومواطنوها أفراح الذكرى السابعة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في 3 ربيع الآخر 1436هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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