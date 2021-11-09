جدة.. استئصال ناجح لورم سرطاني من فخذ مريضة بعد محاولتين فاشلتين خلال عامين

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تخضع حالياً للتأهيل والمتابعة من قِبل المستشفى وهي بحالة صحية جيدة

نجح -بفضل الله- فريق طبي من قسم العظام بمستشفى شرق جدة في إنهاء معاناة مريضة من ورم في الفخذ الأيسر‏، حيث تم اكتشافه منذ أكثر من عامين في أحد المستشفيات وتم ‏استئصاله بطريقة غير صحيحة؛ ‏ما أدّى إلى عودة الورم مرة أخرى بعد فتره وجيزة، ثم قرّرت المريضة استئصاله مرة أخرى في إحدى الدول الخارجية، وبعد إتمام الجراحة خضعت المريضة للعلاج الإشعاعي بعد العملية‏ لإتمام العلاج، وبعد عام من الجراحة بدأت المريضة تشعر بانتفاخ في الفخذ ‏وعند مراجعتها أحد مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة فقد تم عمل الفحوصات اللازمة وأخذ عينة لبيان الورم حيث أوضحت العينة أنه نفس الورم السابق، وأنه في مرحله متقدمة وخطيرة.

وتم تحويلها إلى مستشفى شرق جدة، حيث أُجريت لها الفحوصات‏ والأشعة ‏اللازمة وتبين أنه ورم سرطاني ولا يوجد انتشار في أجزاء الجسم الأخرى، و بناءً عليه قرّر الأطباء إجراء جراحة لاستئصال الورم وعمل تغطية لمكان الاستئصال ‏برقعة عضلية من البطن، وبحمد لله، تمت العملية وتم إرسال عينة من الأنسجة المحيطة بالورم بعد استئصاله للمختبر للتأكد من استئصال الورم كاملاً وعدم وجود أي خلايا سرطانية لم تتم إزالتها، حيث كانت النتيجة سلبية، ولله الحمد.

وتخضع المريضة حالياً للتأهيل والمتابعة بالمستشفى، وهي بحالة صحية جيدة، بفضلٍ من الله.