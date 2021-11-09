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إيران: اعتراض طائرات أمريكية بدون طيار في المناورات المشتركة «ذو الفقار 1400»

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إيران: اعتراض طائرات أمريكية بدون طيار في المناورات المشتركة «ذو الفقار 1400» إيران: اعتراض طائرات أمريكية بدون طيار في المناورات المشتركة «ذو الفقار 1400»

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاع الجوي للبلاد وجه تحذير لطائرات أمريكية بدون طيار من طراز «MQ-9» و«RQ4»، بعد اقترابها من منطقة تنفيذ المناورات المشتركة «ذو الفقار 1400».

وحسب وكالة ارنا الإيرانية، تم اعتراض وتحذير الطائرات الأمريكية، بعد اقترابها من منطقة تنفيذ المناورات المشتركة. وافادت اللجنة الاعلامية للمناورة بأن الطائرتان المسيرتان «MQ-9» و«RQ4» دخلتا منطقتي الاستطلاع للدفاع الجوي الايراني «FIR» و«ADIZ» بينما كانتا تحت مراقبة كاملة لشبكة الدفاع الجوي للبلاد واعترضها الدفاع الجوي للجيش. وغيرت هذه الطائرات العابرة للمنطقة مسارها بعد أن صمم الدفاع الجوي على اعتراضها وتوجيه التحذيرات لها.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية، أن مناورات جيش «ذو الفقار 1400» المشتركة، استقطبت منذ البداية انتباه بعض القوى خاصة الولايات المتحدة حيث كانت الطائرات بدون طيار الأمريكية «MQ-9» و«RQ4» تصر على جمع المعلومات واقترابها من المنطقة العامة للمناورة. وتم خلال المناورة توجيه تحذير للطائرات الأجنبية بشكل متكرر من قبل قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش.

وانطلقت مناورات «ذو الفقار 1400» البرمائية التي ينفذها الجيش الإيراني في سواحل مكران، جنوب شرق إيران، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية. ونفذ الجيش الإيراني المراحل الرئيسية من المناورات المشتركة «ذو الفقار 1400»، بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والوحدات الميكانيكية ومنظومات الدفاع الجوي والسفن البحرية والغواصات، بدعم من مقاتلات ومسيرات القوة الجوية في المنطقة العامة لسواحل مكران.

المصرى اليوم

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