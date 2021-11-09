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الحقيل يتفقد سير العمل في مشروع "المشرقية" بمدينة الرياض

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تطوره الشركة الوطنية للإسكان بأسعار تبدأ من 745 ألف ريال

الحقيل يتفقد سير العمل في مشروع

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم مشروع المشرقية السكني الواقع شرق مدينة الرياض، بهدف الاطلاع على سير الأعمال الإنشائية وتقدم وتيرة البناء في المشروع والوقوف على كافة عمليات التطوير التي تقوم بها الشركة الوطنية للإسكان (NHC) لمستفيدي برنامج سكني بهدف زيادة نسبة تملك الأسر للمساكن، وتعزيز المعروض العقاري السكني ضمن ميسرة، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
ورافقه خلال زيارته لمشروع "المشرقية" نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وعدد من قيادات الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، حيث شاهدوا عرضاً مرئياً عن المشروع وزاروا عدد من الوحدات السكنية المكتملة ضمن المشروع، واطلعوا على المخطط التفصيلي للمشروع وعلى مركز المبيعات بالمشروع.
وأشاد الوزير بسير العمل والإنجاز في المشروع وبالجهد الدؤوب الذي تقوم به الشركة الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين المؤهلين من القطاع الخاص، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان بتسهيل تملك الأسر السعودية للوصول إلى 70% نسبة تملك بحلول العام 2030، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله -.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، إلى أن مشروع "المشرقية" السكني يأتي امتداداً للمشاريع التي تطورها الشركة ضمن مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة، لتوفر وحدات سكنية متنوعة تلبي تطلعات ورغبات الأسر، لافتاً إلى أن مشروع "المشرقية" يمتد على مساحة 3.3 ملايين م2، ليوفر 3701 وحدة سكنية بحلولٍ هندسية فريدة تتيح للأسر المستفيدة إمكانية اختيار التصاميم ضمن 6 تصاميم تبدأ أسعارها من 745 ألف ريال.
ونوه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان إلى أن الشركة خلال الفترة المقبلة ستواصل العمل على ضخ المزيد من المعروض العقاري في مدينة الرياض ضمن مستهدفاتها لتوفير 147 ألف وحدة امتداداً لما سبق طرحه، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
ويأتي مشروع "المشرقية" امتداداً لعدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تحتضنها مدينة الرياض والبالغ عددها 26 مشروعاً توفر أكثر من 32 ألف وحدة سكنية متنوعة التصاميم والمساحات، ويتميز المشروع بكونه مفهوم جديد للبناء العصري ويعمل فيه أيادي سعودية ضمن مصانع وطنية لتقنيات البناء الحديث، إلى جانب تميز المشروع بالموقع الاستراتيجي على الطرق المحورية الهامة بمدينة الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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