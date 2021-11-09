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ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض

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ينطلق يوم الثلاثاء المقبل..

تطرح شركة "السعدون" العقارية مزاد جنوب الرياض الإلكتروني؛ لبيع عقارات متنوعة بمدينة الرياض، بإشراف مركز الإسناد والتصفية(إنفاذ)، وذلك عبر مزاد علني إلكتروني يبدأ في السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/ 11/ 2021، ويقفل بين السادسة والسابعة مساء يومالخميس 18/ 11/ 2021.

وتميّزت شركة "السعدون" العقارية بطرحها العقارات المتنوعة بمزاداتها العلنية الحديثة والمتقدمة (الإلكترونية) التي تتيح للمشتري المزايدةوالشراء إلكترونيًا، والاطلاع على مواقع وصور العقارات المطروحة عبر منصة المزاد الإلكتروني.

كما أن شركة "السعدون" العقارية تسعى لتفعيل الخدمات الإلكترونية بشكلٍ أوسع، بالإضافة إلى بناء قنوات للتواصل الفعال بين مقدميالخدمات الحكومية والمستفيدين في ضوء رؤية المملكة العربية 2030.

ويضم مزاد "السعدون" المقبل مزيجًا من العقارات المتنوعة بين أرضي - تجاري - سكني - فلل - مستودعات.

يُذكر أن "السعدون" تقيم مزادها تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرار من محكمة التنفيذ في الرياض.

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل..

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل..

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل..

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل..

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل..

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل..

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل..

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل..

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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