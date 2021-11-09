الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور)

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قامت محافظة الجيزة بإزالة عدة مخالفات بحي العمرانية ومنها محل تم بنائه بالفراغ السياحي الجانبي بالعقار ١١ شارع ناصر الثوره من شارع الهرم، وتم مصادرة محتويات المحل، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.

كما شن حي شمال الجيزة حملات اشغالات بشوارع قطاع المنيره الشرقيه بحي شمال الجيزة بشوارع محمد حجازي وطلعت حرب وتم خلال الحمله رفع 85 حالة إشغال بالطريق العام.

ورفع إشغالات بقطاع المنيرة الغربية بشوارع بشتيل والاقصر تم فيها مصادرة عدد ٣ تلاجه وفرن للتعدي على الطريق العام وعدد ١٧ أشغال وتم ايداعها مخازن الحى.

وفي البدرشين، نفذت أعمال ازالة التعديات والبروز بشارع النيل السعيد ورفع طبقة الطريق المتهالكه تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير.