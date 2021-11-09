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عصام عبدالفتاح: سنعاقب الحكم محمد عادل بسبب تصريحاته

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عصام عبدالفتاح: سنعاقب الحكم محمد عادل بسبب تصريحاته عصام عبدالفتاح: سنعاقب الحكم محمد عادل بسبب تصريحاته

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قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إنه حزين من قيام الحكم محمد عادل، بتحليل الحالات التحكيمية بمباراة القمة 123.

وأضاف عصام عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية: «الاحتواء وإدارة المباراة من أهم محاضرات التحكيم، بل إن الاحتواء يعني السيطرة على المباراة وليس مقصود منها الطبطبة».

وأكمل: «محمد عادل احتسب ركلة جزاء للأهلي وهو فائز بنتيجة 4-1، والاحتواء مقصود منه السيطرة على المباراة والأجواء وليس المجاملة».

وواصل: «كل محللي القنوات الرياضية أشادوا بالتحكيم، ووصلنا لمرحلة أن البعض أصبح يكره نجاحاتنا، الحكم قدم مباراة رائعة في القمة لكن هناك من يريد الصيد في العكر، ارحمونا واعرفوا قيمة التحكيم».

وأتم: «هناك عقوبة ستوقع على محمد عادل بسبب تصريحات التليفزيونية، وليس لمباراة الاحتواء، وركلة جزاء خطأ على ثنائي الأهلي حمدي فتحي وعلي معلول».

المصرى اليوم

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