بعد خضوعها لعملية جراحية.. أمل رزق تكشف تطورات حالة ابنتها الصحية

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كشفت الفنانة أمل رزق آخر تطورات الحالة الصحية لابنتها لمى كتكت، بعد خضوعها لعملية جراحية صباح الأثنين، في أحد المستشفيات.

ونشرت «رزق»، صورة لابنتها وهي على الفراش المرض داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلقت قائلة: «ألف حمد وشكر لله وألف شكر لكل حبايبي اللي كلموني وبعتو لي يطمئنوا على لمى وبعتذر لعدم الرد، لأني طول وقت العملية كنت بدعي بس والحمد لله خرجت بالسلامة، والله مش عارفه أشكركم إزاي».

وكانت أعلنت الفنانة أمل رزق، أمس الأول، عن تعرض ابنتها لمى كتكت لوعكة صحية تسببت في خضوعها لعملية جراحية، ونشرت «رزق»، صورة لابنتها وهي على فراش المرض داخل المستشفى، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وعلقت عليها: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، بنت عمري داخلة العمليات بعد ساعتين أكرمنا يا رب».

يذكر أن لمى كتكت من الوجوه الشابة التي سطع نجمها في الماراثون الرمضاني، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الأعمال منها «جمال الحريم».