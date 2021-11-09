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الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية في إثيوبيا.. وآبي أحمد يدعو المواطنين للتبرع للجيش

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الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية في إثيوبيا.. وآبي أحمد يدعو المواطنين للتبرع للجيش الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية في إثيوبيا.. وآبي أحمد يدعو المواطنين للتبرع للجيش

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قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إن الصراع المستمر منذ عام في إقليم تيجراي الإثيوبي بلغ مستويات «كارثية»، وفقا لـ«سكاي نيوز».

وأضافت ديكارلو أمام مجلس الأمن أن «خطر انزلاق إثيوبيا إلى حرب أهلية متنامية حقيقي تماما».

وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب بإنهاء القتال في إثيوبيا وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، والشروع في المفاوضات بين طرفي النزاع.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثيوبيين إلى التبرع بأموالهم وخدمة بلادهم، مضيفا أن «القوات المعادية ستتفكك»، في إشارة إلى جبهة تحرير شعب تيجراي.

وأدلى رئيس الوزراء آبي أحمد بهذه التصريحات في حفل خاص لجمع التبرعات لقوات جيشه، بعد أنباء عن تقدم جبيهة تحرير تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا.

وتهدد قوات تيجراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا، فيما أعلنت حكومة آبي أحمد الأسبوع الماضي حالة طوارئ لمدة 6 أشهر.

ودعت العديد من الدول مواطنيها إلى مغادرة إثيوبيا في أسرع وقت ممكن.

وسبق أن صرحت جبهة تحرير إقليم تيجراي لوكالة فرانس برس، أن التخوف من «حمام دمّ» في أديس أبابا في حال دخلوا أديس أبابا لإسقاط ، أمر «سخيف» و«لا يتمتع بالصدقية»، مؤكدين أن هدفهم ليس السيطرة على العاصمة، بل التأكد من أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «لا يشكل تهديدًا لشعبنا».

المصرى اليوم

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