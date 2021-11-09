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حالة الطقس ودرجات الحرارة من اليوم الثلاثاء إلى الأحد 14 نوفمبر

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حالة الطقس ودرجات الحرارة من اليوم الثلاثاء إلى الأحد 14 نوفمبر حالة الطقس ودرجات الحرارة من اليوم الثلاثاء إلى الأحد 14 نوفمبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر إلى الأحد 14 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل الأنحاء.

وتسود شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا وذلك طبقاً للتالي:

الثلاثاء: شبورة كثيفة من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية.

الأربعاء: شبورة كثيفة من 5-7 صباحاً على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر إلى الأحد 14 نوفمبر 2021

- الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- الأربعاء 10 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21 درجة.

- الخميس 11 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- الجمعة 12 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21 درجة.

- السبت 13 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- الأحد 14 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 57 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 20 درجة.

المصرى اليوم

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