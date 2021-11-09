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الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن

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الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن
أكدت وقوفها بجانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

الكويت تدين بأشد العبارات محاولات الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

دانت دولة الكويت بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن المملكة العربية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مُسيَّرة، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورق مفخخ.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها الليلة أن استمرار هذه الممارسات العدوانية، وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن السعودية واستقرار المنطقة، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، يشكِّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرُّك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات، ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت في بيانها وقوف البلاد إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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