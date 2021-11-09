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السفير "المعلمي" يلتقي افتراضيًا طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان

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السفير "المعلمي" يلتقي افتراضيًا طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان السفير "المعلمي" يلتقي افتراضيًا طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان
استعرض جهود المملكة لدعم المشروعات التنموية والإنسانية بالأمم المتحدة

السفير

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المُعلمي افتراضيًا، ‏طلاب وطالبات جامعة الأمير سلطان، للتعرف على جهود المملكة في ‏منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتفصيلاً، استعرض السفير "المعلمي" خلال اللقاء، موجزًا عن جهود المملكة وإسهاماتها البناءة في تحقيق أهداف ‏الأمم المتحدة بشكل عام، ‏ولاسيما جهودها في تعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وتناول خلال اللقاء "رؤية المملكة 2030" الطموحة التي تتواكب مع أهداف الأمم المتحدة ‏التنموية، مستعرضًا تاريخ انضمام المملكة إلى المنظمة الأممية ودورها كعضو مؤسس، ‏وإنجازاتها الدولية وتبرعاتها لمساعدة الدول الفقيرة والدول المنكوبة.‏

ونوه "المعلمي"، بمساهمات المملكة في أجهزة الأمم المتحدة ‏لدعم مشروعاتها ‏التنموية والإنسانية ولاسيما جهودها في مكافحة الإرهاب، وجهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام ‏والتسامح ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب.‏

وحضر اللقاء، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد ‏طفول العقبي.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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