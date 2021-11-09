القبض على 4 موظفين بتهمة التزوير في تحليل كورونا داخل معمل شهير بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على ٤ موظفين في معمل تحاليل شهير في الجيزة بتهمة تزوير نتائج تحاليل فيروس كورونا للمسافرين للعمل خارج البلاد.

كانت الأجهزة الأمنية وردت لها معلومات لشرطة المصنفات بمحافظة الجيزة بقيام معمل تحاليل شهير بتزوير نتائج تحاليل فيروس كورونا، انتقل ضباط المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

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وقالت التحريات الأولية، أن 4 موظفين داخل المعمل بغرب الجيزة يقومون بتزوير تحاليل للمسافرين خارج البلاد مقابل مبلغ مادي، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

كلبش - صورة أرشيفية

من جهة أخرى، الوقت نفسه قررت النيابة العامة حبس صاحب مطعم شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ضبطت بحوزته 500 كيلو لحوم منتهية الصلاحية وطالبت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات في الواقعة.

كانت مباحث التموين بوزارة الداخلية ألقت القبض على صاحب مطعم شهير بتهمة حيازة لحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الادمي الصلاحية، وضبطت 277 كيلوجرام عبارة عن لحوم دواجن وقطع من اللحوم البقري، كما عُثرت على 1007 حمامات منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستخدام الآدمي، وذلك تمهيدًا وتقديمها وجبات للجمهور.

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وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طهيها وتقديمها وجبات جاهزة للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة، قررت النيابة إرسال عينة من المضبوطات إلى معمل وزارة الصحة للكشف عليها.