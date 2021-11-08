هبة لبيب: مبادرة رواد النيل تتماشى مع احتياجات السوق المصري والعالمي

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قالت هبة لبيب، المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، إن مباردة رواد النيل لم تقم بين يوم وليلة، ولكن أخذت إعداد لمدة عام، من أجل دراسة احتياجات رودا الأعمال، واستراتيجية الدول من أجل خلق منظومة متكاملة تراعي احتياجات الشباب واستراتيجية الدولة، واحتياجات السوق.

وتابعت «لبيب»، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مباردة رواد النيل تتعاون بشكل كبير مع وزارة التخطيط والمعهد المصرفي، والكثير من الجهات الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن المبادرة تغطي الكثير من المجالات المتنوعة، وتتماشى مع احتياجات السوق المصري والعالمي على حد سواء، مشيرة إلى أن المبادرة من أكثر المبادرات التي تقدم الدعم التقني أو الفني سواء في الهندسة أو التكنولوجيات المختلفة.

وأشارت إلى أن المبادرة تقدم خدمات متنوعة سواء استرشادية أو تسويقية أو تدريبية، مشيرة إلى أن المبادرة قامت بإعطاء 600 شاب دورات تدريبية، وتعاونت مع بعض الشركات في إطار مساعدة الشركات لتصدير السوفت وير للخارج.