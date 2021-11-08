سباعية أسوان في أولى فعاليات المسرح المتنقل

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافةبرئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات المسارح المتنقلة بعزبة البوستة بالسباعية شرق الحجز بحري، من خلال فرع ثقافة برئاسة نجوى أحمد سيد، والتابع لاقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الثقافية ونشر الوعي الثقافى والفنى في ربوع المحافظة.

وتضمنت أولى الفاعليات محاضرة بعنوان «حقائق صادمة عن ختان الاناث» ألقتها الدكتورة أمنية عبدالسلام، والتي أشارت إلى أن ختان الإناث هو أحد أشكال العنف والاعتداء على حقوق الفتيات حسب ما وصفته منظمة الصحة العالمية، وأن الختان يسبب بعض المشكلات في التبول، وعملية الختان نفسها قد تعرض الفتيات إلى زيادة خطر الوفاة، وان الفئة العمرية الأكثر تعرضًا لخطر الختان تتراوح بين سن الطفولة و15 سنة.

كما أقيمت ورشة فنية «تبلوهات قشرة خشب» وأقيمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر هانى محمد بقصيدة «خيال شاعر» وقصيدة 'أنا قلم مش ألم«للشاعرة هدى يمنى، وتم اكتشاف مواهب من أطفال وأهالى القرية في»الغناء، الشعر، الانشاد«.

وفي الختام قدم عرض لفرقة السباعية للانشاد الدينى بقيادة الشيخ حسين البيومي، قدّمت مجموعة من التواشيح والمديح «ولد المشرف، قمر، يا أمنة بشراكى، ياجمالو، صلو على الهادي».