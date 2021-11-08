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تتواصل فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، بحفل على خشبة مسرح النافورة في الليلة الثامنة، وشهد الحفل إقبال جماهيري كبير، بمشاركة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي، بحضور د مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، جيهان مرسي مدير المهرجان، السفير بسام درويش، القائم بأعمال السفير السوري، القنصل اللبناني سكرتير أول ابراهيم خليل شرارة، الفنانة لقاء سويدان.

وأحيا الفاصل الثاني من الحفل المطرب الكبير مروان خوري، وغنى هوا يا هوا، كلمات محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي، وغنى مروان من كلماته والحانه عدد من الأغاني منها يآرب، مهلا على قلبي، أكبر أناني، واهدي مصر والشعب المصري أغنيته كل القصايد قائلا «مصر ربتنا على الموسيقى والفن والجمال»، وغنى كذلك حط النقط على الحروف، وغنى عازفا على البيانو أغنيته الشهيرة لو غمضتن عينيي ومشيت، وغنى كذلك كما حياتك دور مثل الغرقان على بر الأمان آلتي غناها لجمهوره وقت انتشار فيروس كورونا، وغنى هان الود للموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، معزور لو جن القلب معزور، على دلعونا لصباح فخري.

كان الفاصل الأول من الحفل أحياه صوليست قانون للموسيقار ماجد سرور، وعزف مقطوعتين الاولى تشاردس من تأليف فيتوريو مونتي، عيناك ليال صيفية من ألحان الموسيقار جمال سلامة.

ثم صعد على خشبة المسرح المطربة السورية فايا يونان، وأكدت أنها فخورة بالمشاركة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العريق، قائلة إنه حظي بمشاركة كبار وعمالقة الطرب في الوطن العربي، وأنها محظوظة بالغناء بالأوبرا.

وتابعت: «مشتاقين للغناء والموسيقي بعد عامين من المعاناة وإغلاق العالم بسبب جائحة كورونا، ربنا ما يعيدها ايام، وشكرت فايا وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ود مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، المايسترو مصطفى حلمي والفرقة الموسيقية، جيهان مرسي مديرة المهرجان».

وغنت فايا خلال الحفل.. غن من كلمات مهدي منصور، ألحان خالد الهبر، يا زهرة في خيالي، كلمات صالح جودت، ألحان فريد الاطرش، مثل اليوم، من كلمات وألحان فايا يونان، وحشتني للمطرب خالد عجاج، ياليته يعلم، كلمات على بن الجهم، ألحان، فايا يونان، ياقاتلي، في الطريق إليك.