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بن شرقي ينقلب على ويرفض بيعه فى يناير والأهلى يدخل فى مفاوضات جادة معه

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بن شرقي ينقلب على الزمالك ويرفض بيعه فى يناير والأهلى يدخل فى مفاوضات جادة معه بن شرقي ينقلب على ويرفض بيعه فى يناير والأهلى يدخل فى مفاوضات جادة معه

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انقلب اشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك على ناديه، ورفض التجديد للقلعة البيضاء، وذلك خلال الفترة الماضية التي كثف الزمالك خلالها طلبه التجديد مع اللاعب اكثر من مرة لكنه تهرب من تجديد تعاقده.

وينتهى عقد اشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع في يناير المقبل لأى ناد، والإنتقال له مجانا عقب نهاية الموسم.

وعلمت المصرى اليوم، ان النادى الأهلي وبعض مسؤوليه، دخلوا في مفاوضات جادة مع اشرف بن شرقي، بسبب رغبة اللاعب في عدم التجديد مع الزمالك في الوقت الحالى، ومع اقتراب الموعد القاناونى إلى يحق للاعب خلاله التوقيع لأى نادى.

كما علمت المصرى اليوم، ان بن شرقي رفض طلب الزمالك بيعه في يناير انتظارا لانتقال مجاني بالصيف المقبل للوجهة التي يختارها بنفسه دون تدخل ناديه الحالى، وهو ما يضع مسؤولى لجنة الزمالك في موقف صعب للغاية بسبب المطالب الجماهيرية بالإبقاء على اشرف بن شرقي ونجوم الفريق، حتى لا يتكرر ما حدث مع فرجانى ساسي، الذي رحل مجانا لفريق الدحيل القطرى.

جدير بالذكر ان اشرف بن شرقي دخل في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع بعض الأدنية الخليجية بحثا عن عرض مادي مغري له، واستغلالا لإنتقاله الحر بعد انتهاء عقده مع .

المصرى اليوم

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