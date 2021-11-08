«إرهابي وأوفر ومحلل ضعيف» .. أبرز محطات هجوم أديب على تريكة

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وقال أديب عبر برنامجه الحكاية مساء اليوم الاثنين: «أنا مش ضد تهنئة تريكة نهائي، بس تريكة كان بيزور أهالي الإرهابيين وعمره ما كتب عزاء لضابط شرطة توفي على أيدي الإرهابيين»، مضيفًا: «أبوتريكة عمره ما عزا في ضابط استشهد ورغم إنه راح لأهالي الإرهابيين في كرداسة.. ده كلام المحكمة مش كلامي».

وتابع عمرو أديب: «لازم النادي الأهلي يطلع بيان يقول ليه هنأ تريكة.. أنا مش بلعبها أهلي وزمالك، أنا بتكلم عن البلد وأمن البلد، دا فاقد لحسن السمعة دا كلام المحكمة مش كلامي.. وأنا ببلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي لتكريمه لأبوتريكة».

وأكمل أديب: «أبوتريكة مدرج على قوائم الإرهاب ولا يجوز للنادي الأهلي تهنئته بعيد ميلاده، حاجة من اتنين إما النادي الأهلي قد قرر أن يتخطى القانون وأحكام القضاء أو أن النادي الأهلي أصبح فوق الجميع».

ولا تعد هذه المرة التي يوجه فيه أديب انتقادات إلى محمد أبوتريكة حيث سبق له انتقاده في عدد من الموقف التي نستعرضها في التقرير التالي:

وانسحب محمد أبوتريكة بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية في المدرجات، وهو ما اعتبره عمرو أديب «خطأ كبيرًا من محلل رياضي»، وقال: «إحنا تعاطفنا مع المشجع المصاب، بس أبوتريكة كان أوفر وحب يعلّم علينا كلنا، يعني المحطة كلها معندهاش قلب أو رحمة».

وأضاف أديب خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد: «أنا بقول رأي من وجهة نظر شغلي، اللي عايزه أبوتريكة حصل وبقى تريند على السوشيال، وفي اعتقادي إن إدارة قناة بي إن سبورت هيكون لها كلام معاه».

وتابع الإعلامي عمرو أديب: «فيه ناس عندها هوس بـ أبوتريكة وأنا بقول رأي من وجهة نظر احترافية، أنت لو مش عايز تشتغل محلل ممكن تشتغل مبعوث سلام للأمم المتحدة»، معتبرا أن «أبوتريكة هو الخامس أو السادس في ترتيب المحللين، وأن وائل جمعة أعلى في التحليل من أبوتريكة بمراحل».

علق الإعلامي عمرو أديب على المقابلة المحتملة بين أبوتريكة ولاعبي الأهلي قائلًا: «النهاردة في هاشتاج باسم أبوتريكة، معرفش إزاي هيقابل اللاعبين بالفقاعة، وجمهور الأهلي عنده هوس شديد بأبوتريكة وإن فكرة لقاء لاعبي الأهلي بأبوتريكة معدية فكرة إن الأهلي في بطولة العالم.. إنتو أحرار وجايز ده يبقى أعظم شيء، لكن رأيي شخصيًا إن الأهلي محتاج مساندة أكتر من لقاء أبوتريكة بلاعبي الأهلي».

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