بحضور السفير السوري والقنصل اللبناني.. فايا يونان تبدع في ثامن ليالي مهرجان الموسيقى العربية

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تتواصل فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، بحفل على خشبة مسرح النافورة في الليلة الثامنة، وشهد الحفل إقبال جماهيري كبير، بمشاركة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.

بدأ الحفل بصوليست قانون للموسيقار ماجد سرور، وعزف مقطوعتين الاولى تشاردس من تأليف فيتوريو مونتي، عيناك ليال صيفية من ألحان الموسيقار جمال سلامة.

ثم صعدت على خشبة المسرح المطربة السورية فايا يونان، وأكدت أنها فخورة بالمشاركة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العريق، قائلة إنه حظي بمشاركة كبار وعمالقة الطرب في الوطن العربي، وأنها محظوظة بالغناء بالاوبرا.

وتابعت: «مشتاقين للغناء والموسيقي بعد عامين من المعاناة وإغلاق العالم بسبب جائحة كورونا، ربنا ما يعيدها ايام، وشكرت فايا وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ود مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، المايسترو مصطفى حلمي والفرقة الموسيقية، جيهان مرسي مديرة المهرجان».

وغنت فايا خلال الحفل.. غن من كلمات مهدي منصور، ألحان خالد الهبر، يا زهرة في خيالي، كلمات صالح جودت، ألحان فريد الاطرش، مثل اليوم، من كلمات وألحان فايا يونان، وحشتني للمطرب خالد عجاج، ياليته يعلم، كلمات على بن الجهم، ألحان، فايا يونان، ياقاتلي، في الطريق اليك.

وفي نهاية فرقتها الغنائية، شكرت فايا يونان السفير بسام درويش، القائم بأعمال السفير السوري، القنصل اللبناني سكرتير أول ابراهيم خليل شرارة.

ومن المقرر أن يحيي الفاصل الغنائي الثاني المطرب اللبناني الكبير مروان خوري.