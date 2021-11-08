بالصور.. شاشات ومنصات "الشؤون الإسلامية" تواكب ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين

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الوزارة أطلقت برامج وفعاليات تستعرض المنجزات التي تحققت في هذا العهد الميمون

تزيَّنت شاشات ومنصات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مقرها بالرياض وفروعها بمناطق السعودية بصور وكلمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مواكبة للذكرى السابعة للبيعة التي توافق اليوم الاثنين.

وأطلقت وزارة الشؤون الإسلامية وفق توجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مجموعة من البرامج والفعاليات، منها إقامة معرض رقمي في بهو الوزارة بالرياض لمنسوبيها والمراجعين، يستعرض المنجزات التي تحققت في هذا العهد الميمون، وإعداد المحتوى لأكثر من 100 شاشة تلفزيونية، تعرض صور القيادة الرشيدة، ومنجزاتها، إلى جانب بروشورات تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه الذكرى.

يُشار إلى أن الشؤون الإسلامية تسعى من إطلاق هذه الفعاليات إلى غرس الانتماء وحب الوطن، والتذكير بالنعم التي أنعم الله بها على هذه البلاد المباركة التي شهدت نقلات كبيرة، وتقدُّمًا في مختلف المجالات، وفي وقت زمني محدود.