"أمانة الرياض": 9 مخالفات يتفقدها مراقبونا في محطات الوقود.. وتوجب الغرامة

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شددت على توفير البنزين بنوعيه (91/95)

"نساعدك لتمتثل" عنوان حملة وجهتها أمانة منطقة الرياض لملاك محطات الوقود، نشرت فيها أبرز تسع ملاحظات يرصدها المراقبون ومخالفة أي منها يوقع المالك تحت طائلة الغرامات.

وحددت “الأمانة" هذه النقاط بتدني مستوى نظافة المحطة، أو تلف الأرصفة والمواقف، وعدم وجود أو تركيب أو تشغيل شاشة عرض الأسعار، أيضًا سوء نظافة دورات المياه، أو افتقاد المحطة للخدمات الأساسية واللوحات الإرشادية.

كما اشتملت الملاحظات التي توجب الغرامة في محطات الوقود على : عدم توفير أجهزة هواء مجانية، عدم وجود رخصة تشغيل، وغياب متطلبات ذوي الإعاقة من مواقف ودورات مياه وممرات صعود، وأخيرًا عدم توفير البنزين بنوعيه في المحطات .