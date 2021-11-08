يسرا تطلب من جمهورها الدعاء لـ سهير البابلي : أعز الناس على قلبي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت الفنانة يسرا من جمهورها الدعاء للفنانة القديرة سهير البابلي التي تعرضت لوعكة صحية تسببت في دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ونشرت «يسرا» صورة للفنانة الكبيرة سهير البابلي عبر خاصية «استوري»، بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وعلقت عليها قائلة: «حبيبتي سهير في أشد الحاجة لدعائنا اللهم اذهب البأس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك.. شفاء لا يغادر سقما.. اذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين».

وتابعت يسرا قائلة: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة يا أعز الناس على قلبي».

يسرا عبر فيسبوك

يذكر أن ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، كشف تطورات جديدة حول حالتها الصحية، حيث قالت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على شاشة «DMC»، مساء الأحد، إن «ماما بقالها 15 يوم تحت جهاز التنفس، وهي كانت جتلها جلطة من انخفاض السكر فحصل مياه على الرئة، بعد كده جاتلها جلطة وعضلة القلب وقفت على طول».

وأضافت :«وهي في الرعاية دلوقتي، لأنها محتاجة مراقبة، ومفيش تقدم في حالة والدتي الصحية، وحالتها حرجة وأدعو الجمهور بالدعاء لها بالشفاء».

وولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1937 في مركز فارسكور في محافظة دمياط، ولكنها نشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وظهرت على الفنانة سهير البابلي الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني كبير.