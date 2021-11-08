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عوض تاج الدين: نستهدف تطعيم 40 مليون مصري بلقاح كورونا بنهاية ديسمبر

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عوض تاج الدين: نستهدف تطعيم 40 مليون مصري بلقاح كورونا بنهاية ديسمبر عوض تاج الدين: نستهدف تطعيم 40 مليون مصري بلقاح كورونا بنهاية ديسمبر

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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الدولة تستهدف الوصول إلى تطعيم 40 مليون مصري بنهاية شهر ديسمبر المقبل خاصة مع تدفق اللقاحات الموجودة بما يغطي جميع المصريين، لافتا إلى أنهم بدأوا في الفئة الأولى بالتطعيمات طلاب الجامعات، ثم انهم سيقومون بتطعيم طلاب الثانوية العامة واستكمال اعطاء اللقاحات لجميع الفئات التي لم تحصل على اللقاحات.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أنهم وصلوا الان إلى أكثر من 32 مليون جرعة ومنهم حوالي 11 مليون اخذوا الجرعتين، قائلا: «تقريبا طعمنا بضع وعشرين مليون مواطن»، لافتا إلى أن اللقاح المستخدم للفئة العمرية من 12 إلى 18 مختلف في الجرعة وفايرز هو المعتمد لهم.

وعن تطبيق قرار منع غير الحاصلين على اللقاحات من دخول مصالح ، رد قائلا: «القرار يحمى الموظفين ويحد من انتشار المرض ويحمى العاملين وهو قرار مجتمعي مهم ووقائي يحمي الجميع وكل المؤسسات الحكومية ستلتزم بهذا القرار وكله لصالح المواطنين والبلد، والدولة جاهزة لتطبيق قرار منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المصالح الحكومية».

المصرى اليوم

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