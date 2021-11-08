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البترول : آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تأمينًا للمواطنين

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البترول : آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تأمينًا للمواطنين البترول : آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تأمينًا للمواطنين

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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول ، إن تسعير المواد البترولية تلقائي في ، وهو ما يضع سقفًا للأسعار سواء بالزيادة أو النقصان 10% من السعر الحالي.

وأشار «عبدالعزيز»، خلال لقاء خاص عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أن آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تعد تأمينا للمواطنين، معلقا: «الدولة عاملة حسابها عشان تحمي المواطنين من البترول المتذبذبة».

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح بدعم الأشقاء في لبنان، حيث أنهم يعانون من ازمة طاقة شديدة، معلنًا أنه بنهاية العام سيكون الغاز المصري وصل إلى لبنان لتشغيل محطة الكهرباء في لبنان.

المصرى اليوم

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