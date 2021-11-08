السجن 7 سنوات لسائق توك توك هتك عرض طفل بالإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمد عبدالوهاب أبوعمر رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن ٧ سنوات بتهمة هتك عرض طفل .

صدر القرار بعضوية المستشارين عبدالعظيم عبدالهادي البيه، عبدالعظيم صادق محمود ومحمد عبدالقادر الحلو، وسكرتارية الجنايات خميس قمر ومحمد أبوالخير.

تعود أحداث القضية التي حملت رقم 11609 لسنة 2021جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ،إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث بتمكن الكول الأمني بالقبض على سائق توك توك أثناء تعديه على طفل بالطريق الدائرى بدائرة القسم .

كشفت التحقيقات عن أنه أثناء مرور كول أمنى من ضباط قسم شرطة ثالث المنتزة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهي إلى مسامعهم صوت إستغاثة من المجني علية طفل «ي.م.ع» أسفل الكوبري الدولي فابصرت القوة المتهم «م.ل.م» سائق توكتوك يقوم بهتك عرض المجني عليه بالقوة تحت تهديد السلاح «( كتر ) فتم القاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة .

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه كان متواجد بأحد «السيبرات» وعند مغادرته ليلا استقل مركبة توك توك قيادة المتهم للعودة إلى منزله إلا أنه توجه به إلى أسفل كوبري الطريق الدولي محاولا هتك عرضه فأستغاث المجني عليه وسمعت قوة الشرطة صراخه وتمكنت من القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة وجهت له تهمة هتك عرض طفل تحت تهديد السلاح.وبإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكمها المتقدم .