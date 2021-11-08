أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير قطاع الأعمال: خلافات تجارية مع الشركة الصينية حول تصنيع السيارة الكهربائية

Print
وزير قطاع الأعمال: خلافات تجارية مع الشركة الصينية حول تصنيع السيارة الكهربائية وزير قطاع الأعمال: خلافات تجارية مع الشركة الصينية حول تصنيع السيارة الكهربائية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن هناك خلافات تجارية مع الشركة الصينية فيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة «الحدث اليوم»، اليوم الإثنين، أنه يتم البحث عن بديل، لن يكون أقل من الشركة، موضحًا أن القرار سيكون في نهاية نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن الإنتاج قد يتأخر شهرين أو ثلاثة أشهر، غير أنه أوضح أنه تم البدء بالفعل في تحديث مصنع النصر وتوفير الأجهزة غير المرتبطة بالإنتاج نفسه.

ولفت إلى مواصلة التجهيز للبنية الأساسية التي يتطلبها عمل السيارة الكهربائية في ، موضحًا أنّ شحن السيارة في المحطات يستغرق 8 ساعات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

موعد مباراة منتخب مصر ضد الجابون والقنوات الناقلة والتشكيل

موعد مباراة منتخب مصر ضد الجابون والقنوات الناقلة والتشكيل

عمرو سلامة :«هنشوف 10 سنين رواج في صناعة السينما المصرية بسبب حب السعوديين»

عمرو سلامة :«هنشوف 10 سنين رواج في صناعة السينما المصرية بسبب حب السعوديين»