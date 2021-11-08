وزير قطاع الأعمال: خلافات تجارية مع الشركة الصينية حول تصنيع السيارة الكهربائية

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قال المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن هناك خلافات تجارية مع الشركة الصينية فيما يخص تصنيع السيارة الكهربائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد على، عبر شاشة «الحدث اليوم»، اليوم الإثنين، أنه يتم البحث عن بديل، لن يكون أقل من الشركة، موضحًا أن القرار سيكون في نهاية نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن الإنتاج قد يتأخر شهرين أو ثلاثة أشهر، غير أنه أوضح أنه تم البدء بالفعل في تحديث مصنع النصر وتوفير الأجهزة غير المرتبطة بالإنتاج نفسه.

ولفت إلى مواصلة التجهيز للبنية الأساسية التي يتطلبها عمل السيارة الكهربائية في مصر، موضحًا أنّ شحن السيارة في المحطات يستغرق 8 ساعات.