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«البترول»: لدينا إنتاج من الغاز الطبيعي يكفي احتياجاتنا.. ونصدر للخارج

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«البترول»: لدينا إنتاج من الغاز الطبيعي يكفي احتياجاتنا.. ونصدر للخارج «البترول»: لدينا إنتاج من الغاز الطبيعي يكفي احتياجاتنا.. ونصدر للخارج

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قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن العالم يشهد زيادات كبيرة في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، حيث أن نتيجة الانكماش الاقتصادي مؤخرا ارتفعت أسعار الوقود العالمية.

وأشار «عبدالعزيز»، خلال لقاء خاص عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، إلى أن إنتاج من الغاز الطبيعي يغطي كل الاحتياجات المحلية، والأنشطة الاقتصادية، ويوجد فائض يتم تصديره من خلال مجمعات الإسالة للاستفادة من ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر لديها كميات من البترول الخام لا بأس بها، وهناك كميات يتم استيرادها من الخارج، وهناك توقعات بارتفاع أسعار البترول الفترة المقبلة لتصل إلى 90 دولارا.

المصرى اليوم

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