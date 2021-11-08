وزير السياحة يبحث مع سفير إيطاليا تعزيز التعاون المشترك

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استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير مايكل كاروني Michele Quaroni سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، والوفد المرافق له، والذي تولى مؤخراً مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

وقد حضر اللقاء الوزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير وتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له التوفيق، وإقامة ممتعة في مصر، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، والتعاون الذي تشهده في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

ومن جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن سعادته بهذا اللقاء وحرصه على أن يكون لقائه بالدكتور خالد العناني هو أولى لقاءاته الرسمية في مصر منذ توليه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة، مشيداً بما تقوم به الدولة المصرية من جهود لدعم السياحة ودفع الحركة السياحية إلى المقصد السياحي المصري بالإضافة إلى خلق منتج سياحي متكامل يعمل على دمج عدد من الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة والتي من بينها الدمج بين منتج السياحة الشاطئية ومنتج السياحة الثقافية لتمكين السائحين من الاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

وأضاف أنه سيتم إدراج منتج السياحة الثقافية ضمن البرامج السياحية لمنظمي الرحلات الإيطاليين ليتمكن السائح الإيطالي من التعرف على المنتجات السياحية المختلفة للمقصد السياحي المصري والاستمتاع بالمقومات السياحية التي يتميز بها بالإضافة إلى زيارة الأماكن الأثرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون بين البلدين ومنها تبادل الخبرات في مجال العمل الأثري وترميم الآثار، وتدريب العاملين بالقطاع السياحي والأثري، بالإضافة إلى أنه تم مناقشة تنظيم ورش عمل في مجال العمل السياحي لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإيطالي وأخرى في مجال العمل الأثري لتبادل الخبرات في أعمال الترميم وتدريب العاملين خلال الفترة القليلة القادمة .