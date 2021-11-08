استشاري سلامة الغذاء يحذر من اعادة تجميد اللحوم

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قالت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الأغذية، إن الكركم لونه أصفر، وقد يغش من خلال بعض الألوان الصناعية التي تؤدي إلى فشل كلوي، وهنك امكانية لاكتشاف هذا الامر من خلال وضع الكركم في كوب ماء، وإذا كن الكركم يحتوي على مواد صناعية، فستتعكر المياه بصورة سريعة.

وتابعت "تاج الدين"، خلال حوارها مع الإعلامية ولاء غانم، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أنه لا يجوز اعادة تجميد اللحوم بعد تفكيكيها مرة اخرى ،لان هناك بعض انواع البكتريا التي تستطيع أن تعيش داخل الفريزر وبعد خروجها خارج الفريزر تتكاثر بصورة كبيرة، وهذا الأمر مضر للغاية لصحة الأنسان ، مشيرة إلى أن الطهي لا يقوم بقتل كل أنواع البكتريا.

ولفتت إلى أن بعض انواع البكتريا تفرزا السموم التي لا يتم تكسيرها بالحرارة ، وبالتالي قد تحدث أضرار بسبب هذه السموم، مشددة على ضرورة عدم وضع اللحوم او الدواجن على الخضروات ، لأن هذا يؤدي إلى انتقال البكتريا من اللحوم إلى الخضار.