أخبار عاجلة

جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS -
عاجل | نجران الأقل في حوداث المرور -
طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008 -
برج مراقبة رقمي يبعد 100 كيلومتراً عن المطار! -
سيف الإسلام القذافي يظهر بمثل لباس والده ويترشح للانتخابات الليبية -
الحراسة الأمنية لفريق كرة القدم الإماراتي في بيروت تثير الجدل والداخلية اللبنانية تعلق -
"الأرصاد" ينبِّه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
«الصحة»: تسجيل 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و68 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري سلامة الغذاء يحذر من اعادة تجميد اللحوم

Print
استشاري سلامة الغذاء يحذر من اعادة تجميد اللحوم استشاري سلامة الغذاء يحذر من اعادة تجميد اللحوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الأغذية، إن الكركم لونه أصفر، وقد يغش من خلال بعض الألوان الصناعية التي تؤدي إلى فشل كلوي، وهنك امكانية لاكتشاف هذا الامر من خلال وضع الكركم في كوب ماء، وإذا كن الكركم يحتوي على مواد صناعية، فستتعكر المياه بصورة سريعة.

وتابعت "تاج الدين"، خلال حوارها مع الإعلامية ولاء غانم، ببرنامج "العيادة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أنه لا يجوز اعادة تجميد اللحوم بعد تفكيكيها مرة اخرى ،لان هناك بعض انواع البكتريا التي تستطيع أن تعيش داخل الفريزر وبعد خروجها خارج الفريزر تتكاثر بصورة كبيرة، وهذا الأمر مضر للغاية لصحة الأنسان ، مشيرة إلى أن الطهي لا يقوم بقتل كل أنواع البكتريا.

ولفتت إلى أن بعض انواع البكتريا تفرزا السموم التي لا يتم تكسيرها بالحرارة ، وبالتالي قد تحدث أضرار بسبب هذه السموم، مشددة على ضرورة عدم وضع اللحوم او الدواجن على الخضروات ، لأن هذا يؤدي إلى انتقال البكتريا من اللحوم إلى الخضار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته

جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته

مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS

مجموعة TAG التابعة لجوجل تكشف عن ثغرات خطيرة في أنظمة أبل MacOS

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية

طارق جبريل: الزمالك قد يهبط لدوري الدرجة الثانية

«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008

«زي النهارده».. وفاة الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ 16 نوفمبر 2008