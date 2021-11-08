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جي بي سي نيوز :- ثمن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان برئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، وقوف السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الدائم إلى جانب لبنان.

وقال المجلس في بيان عقب اجتماع اليوم السبت "إن المصلحة الوطنية يجب أن تتقدم على أي اعتبار آخر، ولا يمكن لأي فريق لبناني أن يبني لبنان على مقاس مصالحه الخاصة".

ورفض المجلس الإساءة لأية دولة عربية الذين وقفوا مع لبنان قديما وحديثا في السراء والضراء، ولم يترددوا في دعمه ومساعدته معنويا وماديا من أجل المحافظة على استقلاله وسيادته وعمرانه وحرياته ووحدته الوطنية وأمنه المجتمعي.

وحذر المجلس من خطورة تدمير العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة التي لم تتردد في مد يد العون للبنان معنويا وماديا في كل مراحل الأزمات التي مر بها.

واعلن المجلس عن دعمه ووقوفه إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اطلق موقفا حازما بوضع خريطة طريق يبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وخاصة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. ودعا المجلس الفرقاء كافة على الساحة اللبنانية إلى التعاون مع رئيس الحكومة للخروج من الأزمة وعدم التعنت في المواقف التي تؤذي اللبنانيين داخليا وخارجيا.

--(بترا)