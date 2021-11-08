لابورتا: أثق فى قدارت تشافي على إعادة برشلونة للمسار الصحيح

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اكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، انه سعيد للغاية بالتعاقد مع أسطورة البارسا، تشافي هيرنانديز، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال لابورتا، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم تشافي، «إنه تقديم غير مسبوق لمدرب لبرشلونة، رأيت الجميع متحمسين بشكل لا مثيل له، وهذا من أجل تشافي الذي عاد لبيته، اليوم يوم فرح، ومن شأنه أن يغير تاريخ النادي، لقد توصلنا لاتفاق مع نادي السد بشأن الشرط الجزائي، ولدينا ثقة كاملة في تشافي، الأمور صعبة للغاية، ولديه موقف معقد لأنه لم يختر الفريق الحالي، لكنه أخبرني أنه يمكنه إخراج الكثير منهم، وموقفه مشابه لريكارد الذي وجد صعوبة آنذاك، بينما كانت الأمور أسهل على بيب جوارديولا، وبمعرفة وإرادة تشافي سننجح سويا، وأريد أن أشكر أسرته بالكامل».

وعن قواعد اللعب النظيف لرابطة الليجا، قال لابورتا: «الرابطة ستراجع أمورنا المالية مرة أخرى، وهو ليس شيئا جديدا، من المهم أن نحافظ على مكانتنا، وأن نكون في الدور التالي لدوري الأبطال، ونحاول التنافس على كل البطولات التي نشارك بها، ويمكننا العودة، فهناك مواسم عدنا فيها وفزنا بالليجا، كما حدث في 2003-2004».

وتابع : «لقد قلت دائما ان تشافي سيكون مدربا لبرشلونة، ولم أكن أعرف متى لكننا منحناه الثقة، وتشافي كان دائما محترما لموقف رونالد كومان وأنا أشكره، لأنني حين تحدثت معه أخبرني أنه يمكنه المجيء الآن، كنت أرغب في منحه فريقا أفضل من الموجود حاليا، لكنه سيحصل على دعمنا إذا ساءت الأمور، حتى يصبح كل شيء على ما يرام».

وأتم: «تشافي لديه تجربة جيدة جدا مع السد، والأبواب مفتوحة للعلاقات بين الناديين، وكأس العالم سيقام في قطر، لذا سنرى كيف ستتطور العلاقة معهم».