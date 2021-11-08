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موعد مباراة مصر وأنجولا المقبلة في تصفيات كأس العالم، والقنوات الناقلة ل مباراة مصر وأنجولا و توقيت وموعد مباراة مصر والجابون في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم ستعرفه فى هذا التقرير من "المصري اليوم" .



حدد كاف توقيت مباراة مصر وأنجولا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم وتقام مباراة مصر وأنجولا المقبلة الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة 12 نوفمبر، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، وتقام المباراة في أنجولا.

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباراة مصر وأنجولا، مساء يوم الجمعة المقبل حيث تقرر إذاعة المباراة على قناة أون تايم سبورت 1.