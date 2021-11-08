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الإسماعيلي يُنهي اتفاقه مع فييرا

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الإسماعيلي يُنهي اتفاقه مع فييرا الإسماعيلي يُنهي اتفاقه مع فييرا

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توصل مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، لاتفاق مع البرزايلي جورفان فييرا، بشأن توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، خلفًا لطلعت يوسف، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وعلمت «المصري اليوم» أن المدرب البرازيلي وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين، ومن المنتظر أن يتم الاعلام بشكل رسمي عن كافة التفاصيل الخاصة بشأن تولي فييرا، تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وفضل مسؤولي الدراويش التعاقد مع فييرا، نظرًا لخبراته في الدوري المصري وقيادته للفريق من قبل مرتين عامي 98 و2018، فضلاً عن تجربته الناجحة مع نادي منذ 7 مواسم.

ويعاني الإسماعيلي من النتائج السلبية منذ بداية الموسم الجاري، حيث تعرض للهزيمة في أول 3 مباريات بالدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هجف وأخيرًا البنك الأهلي بهدف نظيف، وهو ما جعل مجلس الادارة الجديد يقرر إقالة الجهاز الفني.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على الإسماعيليةـ في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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