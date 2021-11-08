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أثار تواجد روجر دي سا، في المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر مساء اليوم الاثنين في الأسكندرية للإجابة على تساؤلات الصحافيين حالة من الجدل الشديد حول سر غياب البرتغالي كارلوس كيروش عن المؤتمر.

وغاب كارلو كيروش عن المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في برج العرب بالأسكندرية على هامش معسكر منتخب مصر، حيث كان سيتواجد للحديث عن استعدادات المنتخب ورؤيته للفترة المقبلة التي تشهد خوض مصر للمباراتين الأخيرتين في دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب مصر منتخبي أنجولا والجابون، على الترتيب ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ووفقًا لما علمته «المصري اليوم» فقد غاب كارلوس كيروش بسبب تعرض لإصابة في قدمه قبل انطلاق المؤتمر الصحفي، وطلب من مساعده المدرب العام في جهاز الفراعنة، روجر دي سا، حضور المؤتمر بدلاً منه.

وواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم، استعدادا للمباراة المقبلة ضد أنجولا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.