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«اتعرض لإصابة» .. كارلوس كيروش يغيب عن المؤتمر الصحفي للمنتخب

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«اتعرض لإصابة» .. كارلوس كيروش يغيب عن المؤتمر الصحفي للمنتخب مصر «اتعرض لإصابة» .. كارلوس كيروش يغيب عن المؤتمر الصحفي للمنتخب

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أثار تواجد روجر دي سا، في المؤتمر الصحفي لمنتخب مساء اليوم الاثنين في الأسكندرية للإجابة على تساؤلات الصحافيين حالة من الجدل الشديد حول سر غياب البرتغالي كارلوس كيروش عن المؤتمر.

وغاب كارلو كيروش عن المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم في برج العرب بالأسكندرية على هامش معسكر منتخب مصر، حيث كان سيتواجد للحديث عن استعدادات ورؤيته للفترة المقبلة التي تشهد خوض مصر للمباراتين الأخيرتين في دور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2022.

ويواجه منتخب مصر منتخبي أنجولا والجابون، على الترتيب ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ووفقًا لما علمته «المصري اليوم» فقد غاب كارلوس كيروش بسبب تعرض لإصابة في قدمه قبل انطلاق المؤتمر الصحفي، وطلب من مساعده المدرب العام في جهاز الفراعنة، روجر دي سا، حضور المؤتمر بدلاً منه.

وواصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم، استعدادا للمباراة المقبلة ضد أنجولا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

المصرى اليوم

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