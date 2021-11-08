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بعد تصريحات حكم مباراة القمة محمد عادل.. الأهلي يتحرك لحفظ حقوقه

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بعد تصريحات حكم مباراة القمة محمد عادل.. الأهلي يتحرك لحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة محمد عادل.. الأهلي يتحرك لحفظ حقوقه

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أعربت إدارة النادي الأهلي عن انزعاجها الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة 123 محمد عادل في أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم الاثنين.

وأشار الحكم محمد عادل خلال لقاء إذاعي إلى شعوره بالتوتر لدى لاعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه، وأبلغهم بأنهم «في مرحلة الإدارة، وأنه سهل جدًا أي لاعب يعمل حاجة في حاجة، وكارت في كارت، وبالتالي كان من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم».

وأوضح مسؤولو الأهلي أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة، بل وتجافي الحقيقة، وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته.

في هذا السياق يدرس محمود الخطيب، رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة، الموقف كاملًا مع الإدارات المعنية والعرض على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق النادي الأهلي.

المصرى اليوم

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