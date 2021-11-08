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تعرف على عقوبات لقاء القمة .. 3 غرامات

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تعرف على عقوبات لقاء القمة .. 3 غرامات تعرف على عقوبات لقاء القمة .. 3 غرامات

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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات المالية الخاصة بلقاء القمة 123 بين فريقي الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وجاءت العقوبات كالتالي:

توقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها «خمسون ألف جنيه» وذلك للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب عقب إحراز كل هدف للتهنئة.

توقيع غرامة مالية على قدرها «خمسون ألف جنيه» وذلك للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء أرض الملعب عقب إحراز كل هدف للتهنئة.

توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها «عشرون ألف جنيه» وذلك لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

المصرى اليوم

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