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14 وفاة و2097 اصابة بكورونا في الأردن

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14 وفاة و2097 اصابة بكورونا في الأردن 14 وفاة و2097 اصابة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :-  أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 14 وفاة و2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 11128 وفاة و875804 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 6.67 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.
وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 24394 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 71 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 61، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 639 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 18 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 41 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 21 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 31 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة. وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 21 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 21 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1602 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 840282 حالة.

كما أشار إلى إجراء 31420 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 11199602 فحص.
وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4004226، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3570387

جي بي سي نيوز

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