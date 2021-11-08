الزنفلي: فوزنا على الإسماعيلي وطلائع الجيش رفع معنوياتنا

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أكد محمود الزنفلي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أن الدوري هذا الموسم صعب للغاية وذلك لقوة الفرق المشاركة والتدعيمات الفنية الكبيرة للأندية.

وقال محمود الزنفلي في تصريحات صحفية:" البداية كانت مهمة لنا والفوز علي طلائع الجيش والإسماعيلي رفع المعنويات لتكملة المشوار الصعب، مضيفًا:" صادفنا سوء توفيق أمام الأهلي ولكن قدمنا أداء مميز أشاد به الجميع .

وأضاف:" الجهاز الفني لمنتخب مصر أصبحت خياراته للاعبين لاتقتصر فقط على أندية القمة لذلك المنتخب متاح للجميع شرط الإجتهاد والعمل"، مشيرًا :" أشكر مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ولجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار علي دعمهم الكبير للجهاز الفني واللاعبين دائماً ونعهدهم بتقديم أداء ونتائج تليق بإسم هذه المؤسسة العريقة".

وتابع:" عاصم صلاح كابتن فريق البنك الأهلي قام بدور رائع الموسم الماضي ومازال يقدم خبراته داخل وخارج الملعب للاعبين.

واختتم:" نمتلك جهاز فني مميز بقيادة خالد جلال المدير الفني صاحب البصمات الفنية الكبيرة مشددًا أسامة يوسف مدرب حراس المرمى الذي ساعدني في الوصول لمستوي يليق بحارس مرمي البنك الأهلي.

يُذكر أن البنك الأهلي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة والإسماعيلي بهدف نظيف.