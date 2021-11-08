ستيفن جيرارد وروبيرتو مارتنيز.. أيهما أقرب لتولي أستون فيلا

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أعلنت إدارة أستون فيلا عن إقالة المدرب دين سميث، عقب الخسارة أمام ساوثهامبتون بنتيجة 1-0 في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة الخامسة هذا الموسم للفريق.

ويحتل أستون فيلا المركز 16 برصيد 10 نقاط، مما جعل الإدارة تبحث عن مدربين للفريق، وكان على رأسهم ستيفين جيرارد مدرب نادي رينجرز، وروبيرتو مارتنيز مدرب بلجيكا، ويدرك أستون فيلا أن عليه دفع الشرط الجزائي لكل منهم.

وحسب تصريحات «سكاي سبورت» الإنجليزية، أن روبيرتو مارتينيز متشوق للعودة للدوري الإنجليزي، فهو متواجد مع منتخب بلجيكا منذ 2016، ووصل بهم إلى القمة في ترتيب الفيفا، بينما جيرارد هو صديق مقرب للرئيس التنفيذي لنادي أستون فيلا كريستيان بورسلو منذ أن كان مديرًا إداريًا في ليفربول.

وتابعت الصحيفة، أن موقف جيرارد الأكثر صعوبة، لأنه يؤدي جيدًا مع فريقه رينجرز، ولا نعرف ما المقدار الذي سوف يطلبه نادي رينجرز وهل جيرارد مهتم بالعودة للبريميرليج أم لا.

وأضافت الصحيفة، عن رأي جيمي كاراجر أسطورة ليفربول بشأن أنضمام جيرارد لأستون فيلا، قال إن أنضمام جيرارد لأستون فيلا خطوة رائعة، ولكن المثالية أن يبقى مع رينجرز في الدوري الأسكتلندي، فهو فاز العام الماضي بالدوري من سلتيك، وهو قريب من الفوز بلقب الدوري الثاني له هناك، ولكن عليه التفكير جيدًا.

وأختتمت الصحيفة، بأن أستون فيلا أنفق 100 مليون جنية إسترليني على إيمي بوينديا، وداني إنجز، وليون بيلي.

يذكر أن أستون فيلا لديه مباريات الفترة القادمة مع برايتون، كريستال بالاس، مانشستر سيتي، ليستر سيتي، وليفربول.