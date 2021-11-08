لمواجهة الشائعات.. الشباب والرياضة تنظم دورة تدريبية لطلاب خدمة اجتماعية بسوهاج

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ، برنامج تدريبي " البرنامج القومي لمواجهة الشائعات"، وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج، وبرعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وإشراف الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج.

أقيم التدريب بالمعهد العالى لخدمة الاجتماعيه بسوهاج ، تحت رعاية الدكتور بهجت رشوان عميد المعهد، وإشراف الدكتور علاء السيد خالد العمري، مدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد واستهدف التدريب العديد من الطالبات والطلاب تعريف الأمن القومى، مجالات الأمن القومي ، أهداف الأمن القومى واهميته، وتهديدات الأمن القومي، التحديات والمخاطر التى تواجه الامن القومي ، وحروب الجيل الرابع التي تستهدف البلاد بالشائعات والأكاذيب.

شارك فى التدريب من المعهد ، الدكتور علاء السيد خالد العمري. مدير وحدة ضمان الجودة بالمعهد ، المدرب المعتمد من وزارة الشباب والرياضة د . صلاح عبدالرسول، والمدرب المحترف د . رجب عبداللاه زيدان، وشهد التدريب للمجموعة الأولى تفاعل كبير من الطلابات.