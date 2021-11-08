«الحكم مش دوره يحتوي».. مصدر في اتحاد الكرة تعليقاً على تصريحات محمد عادل

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ما زال أصداء التصريح الذي أدلى به محمد عادل حكم مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك يثير الجدل الشديد في الشارع المصري.

ونجح الأهلي في الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 5/3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز، وشهدت حضور جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة وأدارتها صافرة مصرية.

وقال محمد عادل في تصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين إنه شعر بتوتر لاعبي الزمالك الشديد عقب هدف الأهلي الثالث وحرص على احتوائهم رغم سهولة إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في وجوههم نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.

وقال مصدر في اتحاد الكرة رفضت "المصري اليوم" الكشف عن اسمه أن هناك ثقة كبيرة في لجنة الحكام وفي الحكم محمد عادل الذي قدم مباراة رائعة وخرج بها إلى بر الأمان وكانت قرارته التحكيمية في المباراة موفقة بنسبة كبيرة.

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وتابع المصدر حول تصريحات محمد عادل باحتواء لاعبي الزمالك : هذه التصريحات لم يحالفه فيها التوفيق لأنه ليس دور الحكم احتواء اللاعبين وإنما أهم دور له داخل المباراة هو منح كل ذي حق حقه وتنفيذ القانون بغض النظر عن أي شيء آخر.