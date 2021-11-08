أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق

Print
الأهلي يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق الأهلي يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

هنأ النادي الأهلي عبر حسابه على «فيسبوك»، لاعب خط وسط النادي أكرم توفيق بعيد ميلاده الـ 24.

وكتب النادي:«نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا أكرم توفيق، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد».

لعب أكرم توفيق مع النادي الأهلي 59 مباراة، سجل خلالهم هدفًا واحدًا، وصنع خمسة أهداف، وتوج مع المارد الأحمر مرتين بالدوري، ومرتين بكأس ، وبطولة واحدة دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وبرونزية للأندية.

في الأونة الأخيرة أصبح اللاعب أكرم توفيق أساسيًا في تشكيل النادي الأهلي، ويعتمد عليه موسيماني مدرب الفريق، خاصة بعد أن أظهر القوة والصلابة في الجبهة اليمنى، وتشيد جماهير القلعة الحمراء بأداء اللاعب.

أنتقل أكرم توفيق من نادي إنبي إلى الأهلي موسم 2016 وهو في عمر الـ17.

يذكر أن النادي الاهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري العام برصيد 9 نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السكة الحديد»: تعديل تركيب عربات 6 قطارات إلى «تحيا مصر» (تفاصيل)

«السكة الحديد»: تعديل تركيب عربات 6 قطارات إلى «تحيا مصر» (تفاصيل)

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر