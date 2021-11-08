الأهلي يحتفل بعيد ميلاد أكرم توفيق

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هنأ النادي الأهلي عبر حسابه على «فيسبوك»، لاعب خط وسط النادي أكرم توفيق بعيد ميلاده الـ 24.

وكتب النادي:«نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا أكرم توفيق، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد».

لعب أكرم توفيق مع النادي الأهلي 59 مباراة، سجل خلالهم هدفًا واحدًا، وصنع خمسة أهداف، وتوج مع المارد الأحمر مرتين بالدوري، ومرتين بكأس مصر، وبطولة واحدة دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية.

في الأونة الأخيرة أصبح اللاعب أكرم توفيق أساسيًا في تشكيل النادي الأهلي، ويعتمد عليه موسيماني مدرب الفريق، خاصة بعد أن أظهر القوة والصلابة في الجبهة اليمنى، وتشيد جماهير القلعة الحمراء بأداء اللاعب.

أنتقل أكرم توفيق من نادي إنبي إلى الأهلي موسم 2016 وهو في عمر الـ17.

يذكر أن النادي الاهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري العام برصيد 9 نقاط.