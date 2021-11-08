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غضب في الاهلي بعد تصريح «احتواء لاعبي » لحكم مباراة القمة

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غضب في الاهلي بعد تصريح «احتواء لاعبي الزمالك» لحكم مباراة القمة غضب في الاهلي بعد تصريح «احتواء لاعبي » لحكم مباراة القمة

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أثارت التصريحات التي اطلقها الحكم محمد عادل الذي أدار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك حول احتواء لاعبي الأبيض حالة من الغضب الشديد داخل القلعة الحمراء.

وأدلى الحكم محمد عادل بتصريحات إذاعية صباح اليوم الاثنين قال فيه أنه شعر بالتوتر الشديد على لاعبي عقب هدف الأهلي الثاني وحرص على احتوائهم رغم سهولة إشهار البطاقات الصفراء والحمراء في وجوههم نتيجة المخالفات التي ارتكبوها.

ونجح الأهلي في الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 5/3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز.

وبحسب مصدر داخل النادي الإهلي لـ «المصري اليوم» هناك حالة من الاستياء حالياً في النادي الأهلي بسبب هذه التصريحات التي تؤكد أن الحكم لم يطبق العدالة في طرد لاعبي المنافس وإنذارهم على مخالفاتهم مع لاعبي الأهلي.

وأضاف المصدر أنهم تواصلوا مع لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح لطب تفسيرات لما قاله الحكم محمد عادل.

المصرى اليوم

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