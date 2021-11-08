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الذهب في الأردن اليوم الإثنين 8-11-2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين 8-11-2021 الذهب في الأردن اليوم الإثنين 8-11-2021

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أعلنت نقابة أصحاب محال تجارة الذهب أسعار الذهب اليوم الإثنين 8-11-2021 في الأردن وفق التسعيرة الجديدة.

وتقدم المصري اليوم لقرائها خدمة الذهب فى الأردن، وتقوم النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان في الأردن باصدار تسعيرة موحدة يوميًا بمختلف أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الإثنين 8-11-2021

وثبت سعر الذهب اليوم في الأردن عن نفس الأسعار السائدة التى كانت سائدة أمس الأحد وفق التسعيرة المعلنة من النقابة العامة لأصحاب محال الذهب والمعروفة باسم التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الأردن.

وكانت أسعار الذهب فى الأردن المعلنة اليوم كما يلي:

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