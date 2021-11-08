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وليد سليمان يعود للتدريبات الجماعية بالأهلي نهاية الأسبوع الجاري

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وليد سليمان يعود للتدريبات الجماعية بالأهلي نهاية الأسبوع الجاري وليد سليمان يعود للتدريبات الجماعية بالأهلي نهاية الأسبوع الجاري

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بات وليد سليمان لاعب الفريق بالنادى الأهلى جاهزًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً بارتجاج في المخ.

وخاض وليد سليمان برنامجا تأهيليا طوال الفترة الماضية وبات جاهزاً للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الأهلي لمدة خمسة أيام عقب مباراة الأخيرة.

ويعود الأهلى للتدريبات الخميس المقبل استعداداً لمواجهة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أكد فى تصريحات عقب مباراة القمة: «ما زلنا في بداية الدوري، وبعد مرور ثلاثة أسابيع من عمر المسابقة هناك مردود جيد من النتائج، بعد أن حقق الفريق الفوز على الإسماعيلي بأربعة أهداف وعلى البنك الأهلي بهدف نظيف ثم الفوز على ‏الزمالك بخمسة أهداف».‏

وشدد مدير الكرة على أن الدوري ما زال في بدايته، وأن الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك ‏يجب أن يتم البناء عليه، مؤكدًا أن جميع اللاعبين كان لديهم المسئولية منذ بداية ‏الموسم وخلال مباراة القمة التي تظل مباراة للتاريخ.‏

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه في المباريات الكبيرة دائمًا ما يقول للاعبين: «لا تقلق من أي شيء ‏وشخصية الأهلي دائمًا ما تظهر في مثل هذه المواقف الصعبة، خاصة أن مثل هذه المباريات ‏هي التي تظل في الأذهان». وقال إنه يدرك هذا الأمر جيدًا، خاصة أنه كان له شرف المشاركة خلال المباراة ‏التي حقق فيها الأهلي الفوز 6-1. ‏

المصرى اليوم

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