الحكم محمد عادل: يتم معايرتنا من الحكام الأجانب.. وراضي عن نفسي

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كشف الحكم الدولي محمد عادل، عن كواليس مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي أدارها، وتمكن فيها المارد الأحمر من الفوز بنتيجة 5-3، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال محمد عادل في تصريحات إذاعية:«سعيد بإنه تم إختياري لتحكيم مباراة القمة، وتم إبلاغي من قبل الكابتن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الدولية، بإداراة المباراة قبلها بيوم واحد فقط، ولم أختار طاقم الحكام المعاون».

أما عن الكواليس داخل المباراة قال:«كانت أصعب اللحظات بعد الهدف الثالث للنادي الأهلي، لاحظت توتر لاعبي الزمالك من النتيجة وليس من التحكيم، وطالبت التحكيم بالثبات والاستمرار بالقوة في إداراة المباراة، لأن إذا أشهرنا الكثير من الكروت فهذا معناه إننا لم نحتوي اللاعبين، فجاء هدف نا وهدف هناك، وخرجنا من المباراة بشكل يليق بالناس .»

وأضاف الدولي:«كان لي رأي مخالف مع الكابتن أحمد الغندور حكم الفار،في إعادة ضربة جزاء النادي الأهلي الثانية، ولكن على الفور قلت سمعًا وطاعة، لأن كل تسجيلات المباراة بيني وبين الحكام يتم إرسالها إلى الفيفا بسبب بداية مرحلة تطبيق الفار في مصر، مضيفًا: «كل قراراتي المصيرية في المباراة من احتساب 3 ركلات جزاء، والأنذارات أنا راض تمامًا عنها» .

وأردف:«لم يحاول أي لاعب أرتكاب فعل مشين في المباراة، رغم وجود أرتباك داخل الملعب، حتى أحمد سيد زيزو لم يكن يملك سلاح إنها مجرد مشاحنة من التوتر، والأن لاعبي الأهلي والزمالك متواجدون داخل معسكر المنتخب الوطني».

وعن عدم إدارة الحكام المصرية لمباراة القمة قال:«عندما نكون في معسكرات الكاف للتدريب، يتم معايرتنا من قبل الحكام الأجانب لعدم تحكيم مباراة الديربي في بلدنا، فكيف تريدون تحكيم مباريات قوية مثل تصفيات كأس العالم، وفي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وأطالب الجماهير بعدم التهكم على الحكام المصرية، والفار الأن يعطي كل ذي حق حقه».

وأختتم حديثه:«أحتسبت ركلة جزاء الزمالك بسبب عرقلة على معلول لسيف الجزيري، وراجعني الفار في هذه اللعبة وأكد صحة قراري، وأنا راضي عن نفسي، وقدمنا صورة مشرفة لمصر وللتحكيم المصري».