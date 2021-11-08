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تخطيط الأهلي تناقش موسيماني في خطة المرحلة المقبل بعد خماسية

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تخطيط الأهلي تناقش موسيماني في خطة المرحلة المقبل بعد خماسية الزمالك تخطيط الأهلي تناقش موسيماني في خطة المرحلة المقبل بعد خماسية

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تعقد لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلى جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بعد عودة المدرب من رحلة جنوب أفريقيا، وترغب لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وفي عضويتها زكريا ناصف مناقشة بيتسو موسمياني في عدة ملفات وقضايا خاصة بشون فريق الكرة.

ويعود بيتسو موسيماني وجهازه الأجنبي المعاون من جنوب أفريقيا الأربعاء المقبل، بعدما غادر القاهرة، فى إجازة تستغرق عدة أيام.

واستغل موسيماني الإجازة التى حصل عليها الأهلي لمدة خمسة أيام عقب مباراة القمة من أجل السفر إلى بلاده لزيارة أسرته التى تُقيم هناك، فيما يبحث الجهاز الفنى خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف للحفاظ على حساسية المباريات للعناصر الأساسية، ومنح البدلاء الفرصة لتجهيز كل العناصر للمرحلة المقبلة بجانب علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين مؤخرا لتجنب تكرارها فى المباريات المقبلة

المصرى اليوم

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